رامي جمال يشيد بجزء من أغنية بعده فارق: «مدمن الجزء ده»

أشاد المطرب رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بجزء من أغنيته الجديدة بعده فارق.

ونشر رامي جمال جزء من أغنية بعده فارق معلقا: «يا جماعة أنا مدمن الجزء ده جدا، وبحب توزيعات أحمد إبراهيم وبحبه جدا، وطبعا اللمسة اللي كلها إحساس من الكمانجا، والمايسترو سعيد كمال، والجيتار من الشاطر أحمد حسين، عاوز أشكر أحمد جمال أخويا المنتج الشاطر، لأنه هو اللي اختار الأغنية وسمعهالي، من الشاطرين تيام علي وأدهم معتز».

تغيير اسم اغنيه رامي جمال الجديدة

وأعلن عبر حسابه على «إنستجرام»، تغيير اسم اغنيته الجديدة من و«أنا بفارق» إلى «بعده فارق».

ونشر جمال البوستر الجديد، معلقا: «طيب أنا غيرت اسم الأغنيه إلى (بعده فارق).. أغنية تدفي في البرد».