سعر جرام الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 21-1-2024

دائمًا ما يهتم قطاع كبير من المواطنين، بمعرفة أبرز الأخبار وأسعار الذهب يوميًا، وشهدت أسعار الذهب منذ أمس السبت انخفاضًا بقيمة 200 جنيه في الجرام عيار 21، لذا يرغب كثيرون في معرفة أسعار الذهب اليوم الأحد 21-1-2024، وفق بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد 21-1-2024، وفق آخر تحديث نشرته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، في بداية التعاملات صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الأحد 21-1-2024، نحو 3500 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال بداية التعاملات، 4 آلاف جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، وهو الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 21-1-2024، في بداية التعاملات 3000 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات، نحو 28 ألف جنيه قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.