بعد الانخفاض الكبير.. سعر الذهب الآن في محال الصاغة والسوق

تراجع كبير شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-1-2024، وذلك بعد موجة من عدم الاستقرار شهدها القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق، خاصة في محافظات الصعيد قد سجل مبلغ الـ3500 جنيه للجرام الآن.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» سعر جرام الذھب عيار 21 وأسعار الذهب بشكل عام حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية على موقعها.

أسعار الذهب في مصر

قدّر سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات بالسوق ومحال الصاغة مبلغ الـ3500 جنيه للجرام الواحد، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات المسائية مبلغ الـ4000 جنيه بدون إضافة الضريبة أو المصنعية، في حين يستخدم الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، لأنه الأنقى بين كل الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ الـ3000 جنيه، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما وعن سعر الجنيه الذهب فقد سجل 28 ألف جنيه، قبيل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، حيث جاء وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.