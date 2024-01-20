متحدث الوزراء: نستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة بـ«الكهرباء القومية» لـ42% في 2030

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ مشروعات الطاقة المتجددة تسير جنبا إلى جنب مع الطاقة التقليدية، لافتا إلى أنَّ زيارة رئيس الوزراء لـ«كوم أمبو» اليوم، تضمنت تفقد لمشروع الطاقة الشمسية، والدولة حريصة على زيادة مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتها في القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، لتصل لـ42% بحلول 2030.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه مرتقب في شهر أبريل 2024 أن يتم إيصال المحطة بـ الشبكة الوطنية للكهرباء، قائلاً: «نأمل تكون إضافة إيجابية لشبكة الكهرباء على مستوى الدولة».

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «البرنامج التنفيذي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء يعد تنفيذًا لما تم التوصل إليه من توصيات بنهاية المرحلة الأولى من الحوار الوطني، سواء بالمجال السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ما يعكس حرص الدولة على تنفيذ ما تم التوصل إليه بالحوار الوطني ومخرجاته ثمرة جهود مجموعة كبيرة من الخبراء بمختلف التخصصات».

التوصيات الاستراتيجية الاقتصادية

واستطرد: «توجيهات رئيس الوزراء بطرح وثيقة التوجهات الاقتصادية إلى الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهي التوجهات الاستراتيجية للسنوات الـ6 القادمة والتي سيتم مناقشتها في الفترة المقبلة بتوجيهات رئاسية، ومرتقب من خلال طرحها للنقاش أن يتم التوافق عليها خلال الفترة المحددة والتدقيق في الأرقام والمستهدفات ليكون هناك توافق مجتمعي يسهم في مزيد من الشفافية ويساعد على تنفيذها بفاعلية».

وكان رئيس الوزراء، أكد حرصه رصد خطوات ترجمة توصيات منصة الحوار الوطني، إلى إجراءات وبرامج عمل تكريسا لدورها الذي أطلقه من أجلها الرئيس.