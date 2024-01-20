قطع الكهرباء في سوهاج لمدة 4 ساعات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، عبر صفحتها الرسمية، قطع الكهرباء، غدا الأحد، لمدة 4 ساعات، عن عدة مناطق ضمن خطة الصيانة الدورية المتبعة شهريًا للمحطات والمغذيات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

قطع الكهرباء بسوهاج غدا

وتنشر «الوطن»، أماكن ومواعيد قطع الكهرباء، غدا الأحد، بسوهاج، وموعد عودة التيار.

- قطع الكهرباء غدا، الساعة 10 صباحا، ويستمر 4 ساعات.

- عودة الكهرباء غدا، الساعة 2 ظهرا، عقب انتهاء أعمال الصيانة.

وأوضحت هندسة طما، أنه سيجري فصل التيار الكهربائى غدا عن قرى: «الواقات والنجع المستجد والمدمر، والقرى والنجوع التابعة» لصيانة مغذي المدمر.

نصائح للمواطنين عند قطع الكهرباء

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، غدا السبت، بتوفير مغذي بديل خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات والبريد والمدارس.