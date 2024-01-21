«بيطري كفر الشيخ»: التدفئة تزيد من إنتاجية ألبان الماشية في فصل الشتاء

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أنّ تعرض الماشية للبرد القارس، خاصة في أثناء فترات الليل، يُؤثر بشكل كبير على إنتاجية الألبان لدى الحيوانات من الأبقار والجاموس، لتأثير البرد على جميع خلايا الحيوان.

التدفئة بقش الأرز وغلق الفتحات

وأوضح «بشار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يجب غلق نوافذ حظائر الماشية ليلاً، وكذلك وضع قش الأرز المدروس تحت أقدام الحيوانات بغرض التدفئة، وهو أمر جيد للغاية، يشعرها بالدفء في الطقس البارد.

212 ألف رأس حيوان في كفر الشيخ

وأشار إلى أنّ محافظة كفر الشيخ، بها نحو 212 ألف رأس حيوان من الأبقار والجاموس، الأمر الذي يعد ثروة قومية ضخمة من الحيوانات التي تنتج اللحوم والألبان، في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أنّ مربي الماشية في محافظة كفر الشيخ، لهم خبرات واسعة في تسمين عجول العلف، بغرض توفير اللحوم البلدية الطازجة.