بعد الحديث عن اعتزاله.. آخر أعمال عادل إمام الدرامية

حالة من الجدل أثيرت بشأن حقيقة اعتزال عادل إمام الفن، حيث قال المخرج رامي إمام، منذ قليل، في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن والده الزعيم عادل إمام تفرغ لأحفاده وأسرته، بعد رحلة كبيرة في الفن، فيما نفى المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم، اعتزال عادل إمام الفن.

آخر ظهور للزعيم عادل إمام فنيًا

وكان آخر ظهور لعادل إمام فنيا، من خلال عمل درامي، عام 2020، والذي كان تحت عنوان «فلانتينو»، إذ حقق نجاحا كبيرا حينها، ولقي تفاعلا كبيرا من الجمهور.

تفاصيل مسلسل فالنتينو

وكان مسلسل فلانتينو تدور أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير بـ فلانتينو وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب عادل إمام، أبرزهم دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.