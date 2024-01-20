بعد أنباء اعتزاله.. آخر ظهور للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية حول اعتزال الزعيم عادل إمام الفن، حيث لمَّح نجله المخرج رامي إمام إلى اعتزال والده، ولكن نفى هذا الأمر المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم.

آخر ظهور لعادل إمام

كان آخر ظهور للفنان عادل إمام في 17 مايو، حيث احتفل بعيد ميلاده في جو عائلي، واقتصر على الأصدقاء المقربين.

ونشر وقتها الفنان خالد سرحان صورة للزعيم عادل إمام في منزله أثناء الاحتفال بعيد ميلاده معلقا: الزعيم بيسلم عليكم كلكم.

لبلبة تشارك الزعيم عيد ميلاده

كما حرصت الفنانة لبلبة على قضاء عيد ميلاد الزعيم معه، حيث قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن يوم عيد ميلاد الزعيم اتصل بها تليفونيا وقال لها «تعالي يا نونيا وبالفعل ذهبت للاحتفال معه وتحدث خلال حفل عيد الميلاد عن ذكرياته وأعماله».