لطيفة ترثي والدتها: «أي كلمات مش هتعبر عن الوجع اللي بداخلنا»

رثت الفنانة التونسية لطيفة، بكلمات مؤثرة، والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض.

وقالت لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: أي كلمات مش هتعبر عن الوجع اللي بداخلنا.. فراقك وبعدك موت لكن ده قضاء الله وقدره وبإيماني إن فيه جنة ونار فأنا متأكدة إنك في الجنة وعيد ميلادك هيكون في الجنة إن شاء الله يا عمري يا روح روحي إنتي.

تفاصيل وفاة والده لطيفة

وأعلنت لطيفة، أول يناير الحالي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» خبر وفاة والدتها قائلة: «أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي».