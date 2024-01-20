وكيل «صحة مطروح» يحيل المتغيبين للتحقيق ويتابع سلامة المرضى في مستشفى الحمام

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الحمام المركزي، مدى انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وبدأت جولة وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في مستشفى الحمام بحضور الدكتور محمد علي، مدير إدارة الطوارئ، وشعبان إبراهيم، مدير إدارة التفتيش المالي، وعاصم النحاس المسؤول الإعلامي للمديرية، بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وصيدلية الطوارئ وقسم العناية المركزة والحضانات، والقسم الداخلي والتعقيم المركزي والمعمل، ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

العلاج على نفقة الدولة

وخلال المرور على المرضي بالقسم الداخلي، وجه وكيل وزارة الصحة بمطروح، بسرعة متابعة استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتي عظام، والتيسير لأي مريض يحتاج العلاج على نفقة الدولة.

وتابع إجراءات تحويل حالة مريض بقسم الاستقبال والطوارئ، يعاني من ذبحة صدرية، والتنسيق مع مركز قسطرة القلب بمطروح، وتحويل الحالة بصفة عاجلة لإجراء التدخل العاجل.

كما تلاحظ وجود عطل بجهاز تنفس صناعي بقسم العناية المركزة، وعلى الفور وجه الإدارة الهندسية بالمديرية بمخاطبة الشركة الوكيلة والمعنية، للإسراع في صيانة الجهاز، كما وجه إدارة التموين الطبي بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية لسرعة دخول الأجهزة، التي يتم إجراء الصيانة لها للخدمة.

إحالة المتغيبين للتحقيق

وأحال وكيل صحة محافظة مطروح، المتغيبين دون سند قانوني من العاملين بالمستشفى إلى التحقيق بديوان عام المديرية، مشددًا على عدم التهاون مع المقصرين.