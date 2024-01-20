علي جمعة يكشف أفضل دعاء لفك الكرب الشديد وجلب الرزق.. ردده باستمرار

يعد دعاء تفريج الكرب والهم، من الأمور التي يحرص عليها قطاع كبير من المسلمين، وذلك كونه من الأمور التي تجلب الفرج وراحة البال وسلامة النفس، فضلاً أن الدعاء من العبادات التي يتقرب فيها العبد من الله عز وجل، حيث قال تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم».

أفضل دعاء لفك الكرب وتعجيل الفرج

وكشف فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أفضل صيغة لدعاء الله من أجل فك وكشف الكرب، وذلك من خلال مناجاته سبحانه وتعالى بصفاته وذكر قدرته عز وجل، وجاءت صيغة الدعاء كالتالي: «اللهم يا كاشف كل كربة، ويا مجيب كل دعوة، ويا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كسير، ويا مطلق كل أسير، ويا شاهد كل نجوى، ويا دافع كل بلوى، ويا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل غريب، يا قريب غير بعيد، لا إله إلا أنت، سبحانك نسألك أن تجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير».

صيغ أخرى لدعاء فك الكرب

كما أن هناك صيغ أخرى لفك الكرب منها: «يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير».