دعاء شهر رجب للمتوفى.. احرص عليه في الأيام المباركة

يعتبر دعاء شهر رجب للمتوفى واحدا من الأدعية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، ذلك لمكانة شهر رجب العظيمة عند الله، لأنه من الأشهر الحرم المباركة، وفيه يحرص العباد على الإخلاص في العبادة، والدعاء لأنفسهم ولأحبابهم الراحلين.

دعاء شهر رجب للمتوفى

ووفقا لدار الإفتاء المصرية، فإن دعاء شهر رجب للمتوفى يستحب أن يردده العبد، كما لفتت إلى أن الدعاء للميت هو خير ما يمكن أن يقوم به العبد تجاه من رحلوا عن دنيانا، فمن شأنه أن يهون عنهم ويرحمهم في قبورهم، ولابد من الحرص على استغلال هذه الأيام المباركة في الدعاء للأموات، وذلك وفقا لما ورد في إحدى فتاوى الدار على موقعها.

وعن دعاء شهر رجب للمتوفى أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يستعين بها العبد في هذا الإطار، مؤكدة أن شهر رجب واحد من الشهور الكريمة، والتي يستحب خلالها الإكثار من العمل الصالح والدعاء، ومن بينها الدعاء للأموات في هذا الشهر المبارك، ومن بين هذه الأدعية:

- «اللهم أدخله جنتك اللهم إني أسالك الفردوس الأعلى نزلا له اللهم ابني له بيتا في الجنة واجعل بملتقانا هناك اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا».

الكلمات المستحبة لـ دعاء شهر رجب للمتوفى

وأوضحت دار الإفتاء أن دعاء شهر رجب للمتوفى، لم يرد له صيغة محددة، ولكن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها العبد، تفي بالغرض، وهناك بعض الأدعية تكون مستحب استعمالها، ومن بينها:

- «اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم ثبت أقدامه يوم تزل فيها الأقدام».

- «اللهم يمن كتابه واكتبه عندك من الصالحين مع الصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين وسائر أموات المسلمين يارب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد خير الخلق كلهم».