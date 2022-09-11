أستاذة الدراسات الأفريقية: اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية يستهدف حماية ثروات القارة

قالت الدكتورة جيهان عبد السلام مدرس الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا لجامعة القاهرة، إن الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم، والمجالس الدستورية العليا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عقد أمس، جرى بحضور عدد كبير من رؤساء المحاكم الدستورية لعدد كبير من الدول الأفريقية يقدرون بحوالي 40 دولة أفريقية، يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية عليا.

الإجتماع عقد تحت عنوان دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية

وأضافت عبد السلام في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الاجتماع عقد تحت عنوان دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية بكل ما تحمله كلمة التنمية من دلالات.

توقيت الاجتماع مهم جدًا كونه يتزامن مع التداعيات الاقتصادية العالمية

وأوضحت مدرس الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا لجامعة القاهرة أن التنمية أصبحت أساس القوتين السياسية والاقتصادية، لافتة إلى أن توقيت عقد الاجتماع مهم جدًا، كونه هناك الآن تداعيات اقتصادية يعاني منها العالم أجمع.

الاجتماع يلبي الحاجة لوضع إطار قانوني ودستوري يحمي ثروات القارة الأفريقية

ولفتت عبد السلام إلى تعطل مسيرة التنمية بالقارة الأفريقية نتيجة الأزمات الدولية المتتالية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الإجتماع يلبي الحاجة لوضع إطار قانوني ودستوري يحمي ثروات القارة الأفريقية ويساعدها على تحقيق التنمية الاقتصادية وفقًا للرؤية التي يدفع بها الاتحاد الأفريقي وهي رؤية 2063.