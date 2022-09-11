انطلاق فعليات اليوم الثاني لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية 

انطلقت فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تستمر حتى غدٍ الاثنين، بإصدار إعلان القاهرة الخاص بالتوصيات النهائية لهذا الاجتماع.

الجلسة تبدأ بتعريف الضمانات الدستورية

وتشهد الجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، جلسة مهمة بعنوان «دور الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها»، ويتحدث فيها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الإعلامي للمؤتمر.

كلمة رئيس المحكمة

تبدأ الجلسة الثانية للفعاليات، بكلمة للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية عن دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية الأفريقية كمحور أساسي للجلسة.

وتستعرض الدكتورة نفين كيلاني وزير الثقافة، تجربة مصر في حماية الخصوصية الثقافية للمصريين، ثم كلمة لدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وتحت عنوان «من الهوية المصرية لتكامل الثقافي الأفريقي»، يتحدث في الجلسة الدكتور يسرا محمد شعبان من مصر ثم عرض للمحكمة الدستورية العليا في المغرب عن تجربتها فى حماية الخصوصية الثقافية الأفريقية.

كان المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، أكد مؤتمر صحفى عقد يوم الجمعة الماضية عن أنّ المحاور التي يتناولها الاجتماع هي 5 محاور يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحور الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والمحور الثالث يتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة.

ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

ويشارك في اجتماع القاهرة السادس 51 رئيسًا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيًا من قضاة المحاكم الدستورية الأفريقية.