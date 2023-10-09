حزب مصر أكتوبر: تزوير التأييدات لصالح مرشح رئاسي محتمل جريمة تخالف الدستور

استنكرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصرأكتوبر، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير تأييدات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضع توقيعات عليها للادعاء بأنّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، قائلا: «مخالفة للدستور والقانون ولا بد من اتخاذ أساليب رادعة لمنع تكرار هذه الأفعال».

وأشادت «مديح»، في بيان لها، بدور رجال الشرطة ويقظتهم لمواجهة هذه الأفعال والتي تمثل مخالفة واضحة للقانون، معقبة: «قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير تأييدات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يسيء للعملية الانتخابية».

القبض على 8 أشخاص في أثناء تحرير تأييدات مزورة

وأوضحت أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الطرق القانونية المتعلقة بإجراءات الترشح في الانتخابات الرئاسية، ومن الضروري أن يلتزم بها جميع المرشحين، لافتة إلى أنّ عمل التأييدات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الوطنية للانتخابات سابقا.

وأشارت إلى أنّ ما قام به أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير تأييدات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري يمثل خروجًا واضحًا على القانون وتعليمات الوطنية للانتخابات لذا لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الأفعال ومعاقبة المتهمين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، إنّه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإنّ الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام.