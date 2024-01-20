منخفض جوي يضرب مصر خلال الأيام المقبلة.. وتحذير لهذه الفئات

تغير مفاجئ في حالة الطقس تشهده محافظات مصر المختلفة خلال الأيام المقبلة، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، مؤكدة على أن منخفض جوي سيضرب البلاد خلال الفترة المقبلة، يؤدي إلى حدوث بعض الظواهر الجوية التي من الممكن أن تؤثر على الكثير من الفئات.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن المنخفض متوقع أن يضرب البلاد بدءا من يوم الاثنين المقبل، إذ من المتوقع نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، فضلا عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

منخفض جوي يضرب مصر

أمطار من المتوقع أن تسقط بنسبة 60:50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفق هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة مئوية.

تحذير من طقس الاثنين

الأرصاد الجوية أكدت أيضا على نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، بينما تزداد فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء، بنسبة 60:50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تشهد القاهرة الكبرى نشاطا للرياح.

أمطار على بعض المناطق

لم يخلو طقس الأربعاء المقبل من الأمطار المتوقع حدوثها بنسبة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ووفق تصريحات متلفزة للدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن المنخفض الجوي يؤثر على حالة الطقس فضلا عن أن نشاط الرياح يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن: «البسوا كمامات علشان الرياح والأتربة».

نصائح للمرضى مع تقلبات الطقس

الدكتور أحمد مصباح، استشاري الأمراض الصدرية، قال لـ«الوطن»، إن هناك بعض التحذيرات لفئات محددة وهي كبار السن والنساء والحوامل والأطفال، ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية وأصحاب الأمراض المزمنة، موجها عدة نصائح يجب على مرضى الحساسية والأمراض المزمنة اتباعها للوقاية من تقلبات الطقس وهي:

- عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- الالتزام بارتداء الماسك أو القناع حفاظا على الجهاز التنفسي.

- الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم.

- تناول كمية كبيرة من السوائل الدافئة.

- ضرورة تناول مضادات الحساسية.

-ارتداء الملابس الثقيلة وخاصة خلال فترات الليل.

- ممارسة الرياضة وخاصة المشي لتنشيط الأوعية الدموية.