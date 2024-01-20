عاجل.. منخفض جوي يضرب البلاد و7 تحذيرات لهذه الفئة.. تعرف على الموعد

مع متابعة حالة الطقس المتغيرة، تشير الأرصاد إلى تعرض البلاد، بدءًا من الاثنين المقبل، لمُنخفض جوي مُعتبر، يصاحبه كتل هوائية باردة، تعمل على خفض قيم الحرارة، وزيادة حدة الرياح، بحسب تصريحات الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن».

وأوضحت غانم أن المنخفض الجوي سيبدأ تأثيره على البلاد يوم الاثنين المقبل، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تصل درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية.

وفي هذه الأجواء، يعاني مرضى الجيوب الأنفية من زيادة الشعور بالتعب وعدم القدرة على التنفس أحيانا، لذلك يجب عليهم عدم إهمال بعض التحذيرات المهمة، حتى لا يتعرضون لأعراض مزعجة أولها الكحة، العطس، الصداع، دموع بالعين والاحتقان بالأنف.

7 تحذيرات مهمة لمرضى الجيوب الأنفية

مع التحذير من أقتراب المنخفض الجوي الذي يؤثر بالطبع على حالة الطقس من انخفاض شديد في درجات الحرارة، لا تهمل التحذيرات التالية بحسب موقع «مايو كلينك» وتصريحات الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة لـ«هن»:

- احذر الاقتراب من المصابين بنزلات الزكام أو حالات العَدوى الأخرى.

- احذر إهمال غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر قبل الوجبات.

- تحكَّم في الحساسية، وتعاون مع الطبيب لإبقاء الأعراض تحت السيطرة.

- احذر التدخين والتدخين السلبي والهواء الملوث، دخان التبغ والملوثات الأخرى إلى تهيُّج الرئتين وداخل الأنف، والذي يُعرف بالممرات الأنفية.

- لا تهمل جهاز ترطيب الهواء، إذا كان الهواء في منزلك جافًا، فقد تساعد إضافة الرطوبة إلى الهواء على الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

- احرص على بقاء جهاز ضبط الرطوبة نظيفًا وخاليًا من العفن عن طريق التنظيف المنتظم والشامل.

- احذر الخروج في وقت ذروة المنخفض وتابع تحذيرات ومتابعات الأرصاد أولًا بأول.

أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية:

ومع الطقس المتغير للمنخفض، هناك عدة أعراض تشير لك بإصابتك بالجيوب الأنفية، منها التالي:

- الكحة الشديدة.

- العطس والصداع.

- دموع بالعين.

- احتقان بالأنف.

- آلام بالوجه.

- الشعور بضغط في الأذن وصعوبة في الشم.

- خروج إفرازات سميكة صفراء أو خضراء من الأنف.