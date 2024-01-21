تراجع أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الدقهلية.. البطاطس بـ5 جنيهات

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، والمعارض ومنافذ البيع التي أعدتها المحافظة بتخفيضات تصل إلى 50% لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية.

وتوفد العديد من المواطنين على المنافذ لشراء السلع الغذائية، بعد تراجع الأسعار.

تراجع أسعار الخضروات والفواكه بالدقهلية

قال أشرف محسن، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في تصريح لـ«الوطن» إنّ منفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبيع الخضروات والفواكه، شهد تراجعًا كبيرًا في الأسعار، ويبدأ سعر البطاطس القابلة للتحمير من 5 جنيهات، حتى 10 جنيهات والبصل الكبير يبدأ من 28 جنيهًا، حتى 30 جنيهًا، والطماطم تبدأ من 7 جنيهات، حتى 10 جنيهات، وذلك على حسب النوع والحجم.

رقابة مشددة على منافذ البيع في الدقهلية

وتابع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، أنّ سعر التفاح يبلغ نحو 50 جنيهًا، واليوسفي يبدأ من 10 جنيهات، والجوافة 20 جنيهًا، والقلقاس 20 جنيهًا، والخيار 16 جنيها، والكوسة 12 جنيها، والباذنجان 5 جنيهات، موضحًا أنه يجري عقد اجتماعات ونقاشات داخل الغرفة التجارية، بشأن خفض الأسعار، تحديدًا مع دخول موسم رمضان، وهناك رقابة مشددة على منافذ البيع؛ لمنع التلاعب بالأسعار، وفي حال رصد مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، حيال المخالفين.