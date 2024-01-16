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أشتية: إسرائيل استولت على 200 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية

كتب:

هاجر عمر
11:49 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
دكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني

دكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني

أوضح دكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني آخر مستجدات مقاصة الأموال الفلسطينية، كاشفا أن إسرائيل استقطعت 200 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة مساعدتنا لأهل غزة.

إجمالي الانفاق السنوي على قطاع غزة يبلغ 1.7 مليار دولار

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة عبر فضائية ON، أن السلطة الفلسطينية تقوم بمسؤوليتها الوطنية في الانفاق على إعادة مفاصل الحياة بغزة، لافتا إلى أن إجمالي الإنفاق السنوي على قطاع غزة يبلغ 1.7 مليار دولار على قطاع غزة بما يوازي 35 % من مصروفات السلطة على بقية المناطق.

إسرائيل تشن 4 حروب على فلسطين

وأوضح أن محاولات إسرائيل استقطاع جزء من الأموال بحجة مساعدة غزة هدفه إبقاء القطاع من الجهة الجغرافية والمؤسساتية والسياسية خارج المشهد الفلسطيني مؤكدا أن إسرائيل تشن على فلسطين 4 حروب وهي الأرض، الإنسان، مصادرة الأموال، التسويق للرواية وتصوير الأحدث من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تستهدف بأفعالها هدم السلطة الفلسطينية

وكشف عن أن إسرائيل تستهدف بأفعالها هدم السلطة الفلسطينية لأنها نواة الدولة المنشودة التي اعترفت بها 142 دولة حول العالم، معربا عن عدم تفاؤله بوجود أفق سياسي في حالة وجود حكومة نتنياهو، حيث إن وجود حكومة اليمين المتطرف تشير إلى أنه لن يكون هناك أفق سياسي لحل القضية.

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