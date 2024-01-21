ظهور مفاجئ للفنانة نجاة الصغيرة وعودتها للغناء من جديد (صورة)

فاجأت الفنانة نجاة الصغيرة جمهورها بالظهور من جديد، خلال فعاليات حفل «joy awards»، في المملكة العربية السعودية.

وأطربت نجاة الصغيرة الجمهور بمجموعة من الأغاني، أبرزها أغنية «عيون القلب»، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

بوسي شلبي تعلن عن مفاجأة حفل جوي أورد

وقبل ساعات قليلة من إطلاق حفل Joy Awards، المُقام الليلة على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عن مفاجأة الحفل.

وكتبت «شلبي»، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «النهاردة مفاجأة حفل Joy Awards في السعودية نجاة، هتشوفوا نجاة الصغيرة النهاردة».

نجاة الصغيرة

نجاة الصغيرة، هي شقيقة الفنانة سعاد حسني من الأب، وتعاونت مع عدد من الموسيقيين في أعملها الفنية أبرزهم الموسيقار محمد عبد الوهاب في لحن «كل دا كان ليه»، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية، وغنت أيضٌا للملحنين:«سيد مكاوي، وحلمي بكر، وبليغ حمدي، وكمال الطويل وكذلك الموسيقار محمد الموجي وهاني شنودة».