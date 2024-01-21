صدور أول كتاب باللغة العربية عن «مصارعة السومو».. اعرف المحتويات

صدر مؤخراً أول كتاب على مستوى العالم يتحدث عن مصارعة السومو باللغة العربية للدكتور ناجي السعيد، أحد المهتمين بهذه الرياضة في الإسكندرية، حيث وضع صورة الغلاف لبطل العالم في تلك اللعبة المصري حسام عمر.

محتويات الكتاب

ويقول الدكتور ناجي السعيد، مؤلف كتاب «مصارعة السومو» لـ«الوطن»، إنه نظراً لضعف انتشار مصارعة السومو في مصر فقد قرر إصدار هذا الكتاب عن تلك اللعبة التي تنتشر في آسيا وحالياً في أروبا، ولكنها لم تنتشر بالشكل الكافي في مصر والدول العربية، لذلك أصدر أول كتاب عن مصارعة السومو باللغة العربية.

وذكر «السعيد»، أن محتويات الكتاب تشمل تاريخ السومو القديم، وتاريخ السومو الحديث، والسومو في مصر، وقائمة بالمصارعين المصريين الذين حققوا مراكز أول وثان وثالث في بطولات العالم و«وورلد جيم» وبطولة ألعاب العالم للفنون القتالية، مع بعض الصور لهم.

الهدف من الكتاب

ويشير «السعيد»، إلى أن كتاب مصارعة السومو أول مرجع باللغه العربية في السومو لتسهيل فهم واستيعاب ماهية السومو ومكوناتة وفنونه وحركاته المختلفة، ومن ثم يساعد على نشر اللعبة وتسهيل ممارستها وتصحيح المفاهيم الخاطئة الكثيرة المنتشرة عن اللعبة، للأكاديميات العلمية لاعطاء شهادات رسميه للمدربين مثل أكاديمية المهن الرياضية للحصول على الدورة الأساسية للمدربين.