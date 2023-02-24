رانيا علواني لقناة الحياة: التنازل عن الجنسية في الألعاب الفردية شيء مؤسف

قالت بطلة السباحة العالمي رانيا علواني: «شيء مؤسف التنازل عن الجنسية في الألعاب الفردية، كما أن محمد صلاح موهوب وفيه زيه كثير في مصر».

عودة رياضة المدارس والجامعات

وأضافت رانيا علواني خلال لقائها مع إيمان أبو طالب، في برنامج «بالخط العريض» على قناة «الحياة»: «حصلت تنشنة بيني وبين عمرو فهمي لحضوري بدلا منه أحد اجتماعات إفريقيا بتكليف من الخطيب».

وتابعت: «أتمنى عودة رياضة المدارس والجامعات والمجتهد يتفوق على الموهوب في الألعاب الفردية، كما أن الكشافة لهم دور في إزاحة الستار عن الموهوبين».

شخصيتي لا تثير الجدل

وتابعت رانيا علواني: «لست مغرورة وما يقال حول إثارتي للجدل لأن الناس لا تعرف شخصيتي».

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على قناة الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة 8 مساءً تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.