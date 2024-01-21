عاجل ..منصة «آي صاغة» تكشف سبب إيقاف تسعيرها للذهب أونلاين

كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب، سبب توقف تسعير الذهب عبر المنصة منذ مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة غير مُبررة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار بإيقاف تسعير الذهب والإعلان عن السعر في السوق.

إمبابي: الذهب مر بتسعير خاطئ أدى إلى إرباك السوق

وأضاف «إمبابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب في الأسواق انخفضت منذ أمس حتى اليوم بما يقارب الـ200 جنيه دفعة واحدة، بسبب مٌرور معدن الذهب بالأمس، بتسعير خاطئ سببه سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وأوضح أن وجود حالة من عدم اليقين من قبل التجار في السوق تجاه سعر صرف الدولار دفع بعضهم إلى رفع سعر الذهب، تحسبًا من زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لم يحدث، حتى هبطت الأسعار بعدما سجلت ارتفاعات حادة في الأسواق.

وأشار إلى أن المنصة توقفت مساء أمس، بعدما لٌوحظ وجود اضطرابات في أسعار الذهب بشكل مٌبالغ فيه، حيث بات الذهب يٌباع بأعلى من قيمته الرسمية، الأمر الذي أدى إلى إيقاف تسعيره على المنصة حتى تهدأ الأمور، وهو الذي حدث بالفعل مع بداية اليوم السبت.

وألفت إلى أن المنصة قامت بإيقاف التسعير بشكل كامل على الذهب بمختلف الأعيرة، «خدنا قرارنا وقولنا إن فيه شيئ غلط، ووقفنا التسعير عند مستويات 3650 جنيه».