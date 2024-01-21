ضبط وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة في كفر الشيخ

شنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، والمرور على المطاعم، والكافيتريات، في الفترة من 1 حتى 15 يناير 2024؛ للوقوف على مدى تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات الصحية من عدمه، ومُراجعة الشهادات الصحية لمتداولي الأغذية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور شريف الخولي، مدير عام الطب الوقائي.

المرور على 228 منشأة غذائية مختلفة

وتفقدت الحملات المٌكبرة 228 منشأة غذائية مختلفة، وسحب 134 عينة مٌتنوعة، وأسفرت عن تحرير 177 محضر جنح صحية، وأوصت بغلق 14 منشأة أخرى، حيث بلغت الشهادات الصحية المُستخرجة من مركز الفحوص 285، والشهادات تحت الإشراف الصحي 73، وشهادات السعة التخزينية 7، بالإضافة إلى 7 رسائل تحت التصرف الصحي.

إعدام 417 كيلو لحوما وأغذية فاسدة

وتمكنت الحملات من إعدام 417 كيلو لحوما وأغذية فاسدة، وإعدام 46 لترا زيوت وعصائر مٌتغيرة الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 14 طن ملح، ومٌخلل، وأرز أبيض.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأكد «شقوير»، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي صحة البيئة ومراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بمحافظة كفر الشيخ، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.