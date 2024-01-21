غادة رجب تدعم عادل إمام بعد الحديث عن اعتزاله الفن: ستظل رمزا مصريا نفخر بيه

دعمت الفنانة غادة رجب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الزعيم عادل إمام بعد إعلان نجله المخرج رامي إمام اعتزاله للفن.

ونشرت غادة رجب صورة للزعيم وعلقت عليها قائلة: «ستظل رمزا مصريا نفخر بفنك ومواقفك وشجاعتك ووطنيتك والأهم أولادك اللي يشرفوا بأخلاقهم وتربيتهم وفنهم».

جدل حول اعتزال الزعيم عادل إمام

وخلال الساعات القليلة الماضية، حدث جدل كبير حول موضوع اعتزال الزعيم عادل إمام، حيث أعلن نجله رامي اعتزال والده الفن، بينما شقيقة عصام إمام نفى ذلك الكلام من خلال تصريح خاص لـ«الوطن».