بعد الحديث عن اعتزاله.. تعرف على آخر عمل سينمائي للزعيم عادل إمام

يعد الزعيم عادل إمام صاحب تاريخ فني كبير، وصاحب علامات سينمائية، ستظل محفورة فى أذهان الجمهور، وفوجئ الجمهور منذ قليل، بتلميح رامي إمام باعتزال والده الفن وإنه تفرغ لحياته الأسرية، وهو ما نفاه المنتج عصام إمام، شقيق «الزعيم»، تاركا حالة من الجدل حول حقيقة اعتزال واحد من أهم فناني مصر والعالم العربي.

آخر ظهور سينمائي لعادل إمام

وكان آخر ظهور سينمائي للزعيم عادل إمام بالسينما، عام 2010، تحت عنوان زهايمر، العمل الذي حقق نجاحا كبيرا حينها، نظرا لوجود العديد من الفنانين به.

تفاصيل فيلم زهايمر

فيلم زهايمر كانت تدور أحداثه حول محمود شعيب رجل أعمال غني، يطمع أبناؤه في ثروته فيقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تقلب أحداث الفيلم رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة العمل، بجانب عادل إمام، أبرزهم فتحي عبد الوهاب، أحمد زق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة، وبالبحث وجدنا أن فيلم زهايمر، كان الأخير في مسيرة الفنان الكبير الراحل سعيد صالح الفنية.