بعد أنباء اعتزاله.. تعرف على أول أجر حصل عليه الزعيم عادل إمام

خلال الفترة الأخيرة شغل الفنان عادل إمام اهتمام الكثير من جماهيره في الوطن العربي، نظرا لاختفاءه عن الساحة الفنية التي كان آخر ظهور بها في مسلسل «فلانتينو» مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الأمر الذي جعل الكثير يتسأل عن حالته الصحية وموقفه من العمل الفني، وهذا ما كشفه نجله المخرج رامي إمام في تصريحات تليفزيونية على هامش إحدى الفعاليات الفنية، موضحا أن الزعيم بحالة صحية جيدة ويتفرغ حاليا لحياته الأسرية وأحفاده.

منذ ظهور الفنان عادل إمام في الوسط الفني استطاع أن يخطف قلوب الجميع بخفه دمه في التمثيل، وتوزيع الضحكة والابتسامه على وجوه جماهيره بالإضافة لإفيهاته الشهيرة التي ظلت ثابتة لسنوات عديدة تتداولها الأجيال المتعاقبة، إذ أصبح من أهم الفنانين في الوطن العربي، بعد رحلة طويلة خاضها في حياته الفنية.

أول أجر للفنان عادل إمام

تحدث الزعيم عادل إمام خلال العديد من التصريحات التلفزيونية، عن ذكريات البدايات، وقال إنه بدأ حياته الفنية من الصفر، إذ عمل في الكثير من الأعمال المسرحية وكان حينها لا يأخذ أي أجر عن الدور الذي يقدمه، ومنها مسرحية «ثورة قرية» وكان يردد جملة وحيدة «حلاوة عسليه بمليم الوقية» وكان يريد أن يثبت للجميع موهبته وكفاءته إلى أن ضحك له القدر وتألق في مسرحية «سري جدًا» مع فؤاد المهندس وزوجته شويكار وحينها نال شهرة جيدة.

حصل الزعيم على أول أجر بقيمة 10 جنيهات وذلك خلال دور في فيلم «أنا وهو وهي»، الذي أنتجه الفنان فريد شوقي، وشهد حينها أول بداية حقيقية للزعيم على شاشة السينما، إذ في ذلك الوقت ذهب الزعيم عادل إمام رفقة الضيف أحمد لتوقيع عقد الفيلم وكان يتوقع أن يكون العقد 250 جنيهًا، ولكن حصل كل منهما على «شيك» بـ10 جنيهات.

أعمال فنية كانت سببا في انطلاق الزعيم

في عام 1962 بدأ عادل إمام مسيرته الفنية على مسرح الجامعة وذلك بأدوار كومبارس، بمسرحيات شارك فيها فنانين كبار أبرزهم الفنان فؤاد المهندس، كما أن له دور في أحد الأفلام «صبي العالمة»، إلى أن جاءت فرصة الانطلاق في مسرحية «أنا وهو وهي» عام 1964 وأصبح معروفا في الشارع، وبعد ذلك شارك في فيلم «مراتي مدير عام» عام 1966 وقدم بطولة مشتركة مع الفنان أحمد مظهر في فيلم «لصوص لكن ظرفاء» عام 1969.