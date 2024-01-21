مدرب الوداد والاتحاد السابق: أرقام المنتخابات العربية متواضعة ببطولة إفريقيا

قال زوران مانولوفيتش، مدرب الوداد والاتحاد السابق، إن مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، كانت جيدة للغاية حيث اتبع منتخب بوركينا فاسو، طريقة احترافية خلال المباراة، وتمتع لاعبوه بمهارة عالية، لكن الجزائر استطاعت انتزاع نقطة مٌهمة للتأهل في الدوري القادم بتحقيقه لنقاط التعادل.

فارق النتائج بين المنتخبات العربية والمنتخبات الأفريقية

وأوضح «مانواوفيتش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن فارق النتائج بين المنتخبات العربية والمنتخبات الأفريقية لم يكن مفاجئة، حيث عمدت الأندية الإفريقية على التدريب بشكل مٌكثف ورفع المستوى اللاعبين خلال الفترة الماضية، ما انعكس عليه بتقارب واضح في النتائج مع نظرائها العربية، مشيرُا إلى أنه درب العديد من اللاعبين في أنغولا وكانت فرقهم جيدة للغاية.

بطولة الأمم الإفريقية

وتابع مدرب الوداد والاتحاد السابق: «كما شهدت بطولة الأمم الإفريقية العديد من المفاجآت وهي خسارة تونس وتعادل المنتخب المصري لمباراتين، إضافة لتعادل المنتخب الجزائري، وأيضا تلك المنتخبات التي كان من المتوقع أن تحقق نتائج عالية»، مشيرا إلى أن البطولة بدأت بشكل جيد للغاية ومازال هناك 7 مباريات قبل المباراة النهائية، مشددا على أن الأهم لدى المنتخبات هو التأهل للدوري القادم.