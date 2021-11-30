مصر تفوز بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل الإجتماعي في روسيا

فازت مصر بأفضل حملة ترويجية تمّ إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا، وفقاً لما أعلنته منصة Ad colony العالمية، وهي إحدى المنصات الرائدة فى تقييم الحملات الدعائية الإلكترونية.

وكانت قد أطلقت وزارة السياحة والآثار هذه الحملة للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الروسي خلال الشهرين الماضيين، تزامناً مع استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد توقف دام قرابة 6 سنوات.

مصر الدولة الوحيدة الحاصلة على هذا التقييم في 2021

وأكّدت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أنَّ مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم هذا العام، مشيرة إلى أنَّ مدة هذه الحملة استمرت 4 أسابيع حققت خلالها نجاحاً كبيراً وأرقاماً غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

12 مليون مشاهدة للحملة الترويجية على اليوتيوب

ولفتت لمياء كامل إلى أنّها حصلت على ما يقرب من 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب، و5 ملايين على الفيسبوك وتفاعل يزيد عن مليون على الفيسبوك وهو أكثر 9 مرات من نسب التفاعل المتوقعة.

وأضافت مساعد وزير السياحة أنَّ هناك تفاعلاً ملحوظاً من جانب هؤلاء المتابعين من السوق الروسي على مدينة الغردقة حيث بلغ هذا التفاعل إلى أكثر من 116 ألف تفاعل للغردقة وحدها.

وأوضحت أنَّ الحملة حققت أيضاً أن محركات البحث على جوجل وصلت إلى 11 مليونا في موسكو وسان بيترسبيرج.

كما ساهمت الحملة في زيادة المتابعين على موقع VK والذي يعتبر أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا من 143 متابعا إلى 20 ألف متابع في أيام قليلة مع توقعات زيادة فى المرحلة المقبلة خاصة مع معدلات مشاهدة 7.5 مليون شخص في روسيا للفيديو، وهناك 2 مليون متابع شاهد فيديو الحملة بالكامل.