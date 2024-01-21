مزاد علني لبيع أسنان تشرشل وميكروفون نهاية الحرب العالمية الثانية.. أسعار لا تتوقعها

أسنان صناعية صُنعت خصيصًا لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، لمساعدته للتغلب على التلعثم الذي أصابه في مرحلة طفولته، وأصبحت تٌلازمه في سنوات منصبه وكان يحمل منها مجموعات احتياطية في كل وقت، وأصبحت أيضًا تلك الأسنان على موعد مع مزاد علني لبيعها، بعدما قررت شركة مزادات، طرح الأسنان الاصطناعية لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، التي وضعها أثناء خطابه الشهير الذي كان يحمل عنوانا «سنقاتلهم على الشواطئ»، في المزاد العلني خلال شهر فبراير المقبل.

بيع أسنان رئيس وزراء بريطانيا

يتوقع الجميع أن تباع تلك الأسنان ذات التركيبة الذهبية بمبلغ يراوح بين 5 و8 آلاف جنيه إسترليني، عند طرحها في المزاد العلني بمدينة شلتنهام يوم 6 فبراير المقبل.

وأكدت ليز بول مديرة شركة كوتسوولد للمزادات، أنه يجب أن تكون أسنان تشرشل الاصطناعية من بين أكثر القطع غرابة التي تم بيعها على الإطلاق»، وفقاً لما جاء في جريدة «الجارديان» البريطانية.

أعلى سعر لأسنان رئيس وزراء بريطانيا

ومن المتوقع أن تحقق الأسنان تحقق سعراً أعلى بكثير من سعر الافتتاح، ففي عام 2010، تم بيع جزء من الأسنان مقابل 15200 جنيه إسترليني في مزاد في نورفولك.

وقد تم صنع حوالي 4 مجموعات من الأسنان لرئيس وزار بريطانيا الأسبق، مع دفن مجموعة واحدة معه، صممها له طبيب أسنانه الذي يدعى السير ويلفريد فيش، وصنعها الفني ديريك كادليب، الذي احتفظ أيضاً بنسخة احتياطية للطوارئ.

التبرع بمجموعة من أسنان رئيس وزراء بريطانيا

وقد تبرع «كادليب» بالنسخة الاحتياطية من الأسنان الصناعية لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق، إلى متحف الكلية الملكية للجراحين في لندن، مضيفًا: «الأسنان الاصطناعية ذات التركيبة الجيدة كانت دٌعامة بدنية ونفسية حاسمة بالنسبة لتشرشل».

طرح ميكروفون الحرب العالمية الثانية للبيع

كما سيتم طرح الميكروفون الذي استخدمه للإعلان عن نهاية الحرب العالمية الثانية للبيع، بسعر متوقع يراوح بين 5 و8 آلاف جنيه إسترليني، إلى جانب الأسنان الصناعية لتشرشل.