عميد «طب أسنان الزقازيق»: تخريج دفعتين منذ افتتاح الكلية

قال الدكتور وليد عبد الله عميد كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق، إن الكلية خرّجت دفعتين من الطلاب منذ افتتاحها، وبدء العمل بها في العام الدراسي 2016 -2017، إذ تم تخريج أول دفعة في العام الدراسي 2021 - 2022.

108 طلاب التحقوا بطب أسنان الزقازيق

أوضح عميد كلية طب أسنان الزقازيق، أن الدراسة في الكلية انطلقت في العام الدراسي 2016-2017، ومدة الدراسة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الكلية بدأت بعدد 108 طلاب وطالبات، فيما تم تخريج دفعتين من طلاب الكلية.

أكثر من ألفي طالب وطالبة بالكلية

وذكر وليد عبد الله، أن عدد طلاب الفرقة الأولى حاليا في العام الدراسي الجاري، يبلغ 540 طالبا وطالبة، فيما يسجل عدد الطلاب في الفرق الدراسية نحو 1850 طالبا وطالبة، بينما يسجل عدد الطلاب الامتياز نحو 300 طالب وطالبة، ليصل الإجمالي إلى ألفي طالب وطالبة.

1200 جنيه مصروفات العام الدراسي بطب الأسنان

وأضاف عميد كلية طب الأسنان، أن الطلاب الوافدين تتخطى أعدادهم نحو 650 طالبًا وطالبة، لافتا إلى أن أبرز الجنسيات المقبلة على طب أسنان الزقازيق من السوريين والفلسطينيين والسودانيين، موضحا أن قيمة المصروفات تدفع بالجنيه للطلاب المصريين وتبلغ قيمتها 1200 جنيه سنويا، وبالدولار للوافدين، وتتراوح بين 600 و6 آلاف دولار.