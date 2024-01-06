الكشف بالمجان.. مواعيد عمل العيادات الخارجية بكلية طب أسنان الزقازيق

قال الدكتور وليد عبد الله، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق، إن الكلية تضم 8 عيادات يعمل منها 6 عيادات، وتعد العيادات جهة تعليمية عملية للطلاب بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية المجانية للحالات من المرضى.

200 وحدة للكشف على حالات الأسنان:

وتابع عميد طب أسنان الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه كان مخططًا لإنشاء 200 وحدة «سرير كشف الأسنان» لافتًا إلى تنفيذ 70 وحدة، وجار استكمال باقي المستهدف.

وأشار إلى توريد 20 وحدة خلال ديسمبر المنقضي، من قبل الشركات التي تتعاقد معها الجامعة، من خلال لجنة الشراء الموحد.

8 عيادات بكلية طب الأسنان جامعة الزقازيق:

وأضاف أنه جار العمل داخل 6 عيادات بكلية طب الأسنان، من أصل 8 آخرين، موضحًا أن العيادة تضم 25 وحدة لكشف الأسنان.

ولفت إلى إقبال عدد كبير من الحالات على العيادات، لتلقي العلاج اللازم لهم بعيادات كلية طب أسنان الزقازيق.

الكشف مجانا على حالات الأسنان بالعيادات الخارجية:

وأشار إلى أن كلية طب الأسنان بالزقازيق، جهة تعليمية للطالب يجري فيها عمل كل المتطلبات للطلاب «إكلينكي في العيادة، وأكاديمي في المعمل»، موضحًا أنه يجري علاج الحالات في العيادة الخارجية لكلية طب الأسنان، بإشراف من الأساتذة المساعدين، والهيئة المعاونة للأقسام الإكلينيكية المختلفة ودكاترة الامتياز.

مواعيد عمل العيادات الخارجية لكلية طب الأسنان بالزقازيق:

وأكّد عميد طب أسنان الزقازيق، أنه يجري تقديم خدمات طبية مجانية بعيادة طب الأسنان، مشيرًا إلى إجراء الحشو، الخلع والتنظيف دون مقابل من الحالات.

وأوضح أن مواعيد عمل العيادات الخارجية لكلية طب الأسنان، طبقًا للجدول المعلن من إدارة الكلية والجامعة بدءًا من الساعة 9 صباحًا، حتى 2 مساء، بلا مقابل، كما تستقبل أكثر من 300 حالة يوميًا من المرضى.