«طب أسنان الزقازيق» تدعم الطلاب الفلسطينيين والسودانيين.. علاج مجاني وتأجيل مصروفات

أجرت جامعة الزقازيق بعض الإجراءات لدعم الطلاب الفلسطينيين خاصة والطلاب الوافدين عامة، هؤلاء الطلاب الذين لدى بلدانهم مشكلات سياسية وظروف حروب مثل فلسطين والسودان، أبرزها تأجيل المصروفات الدراسية لحين استقرار أوضاعهم.

جامعة الزقازيق تتضامن مع الطلاب الوافدين.. تأجيل المصروفات

أوضح الدكتور أحمد سند وكيل شؤون التعليم والطلاب بكلية طب الأسنان جامعة الزقازيق، خلال حديث خاص لـ«الوطن»، أن الكلية تجري إجراءات لصالح الطلاب الوافدين خاصة الفلسطينيين والسودانيين تضامنا معهم في حروبهم ومشكلات بلدانهم السياسية لتيسير الدراسة عليهم وسهولة اجتيازهم سنوات الدراسة تحت إشراف الدكتور وليد عبد الله عميد كلية طب الأسنان، وتحت رعاية جامعة الزقازيق.

وتابع وكيل طب أسنان الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب أن جامعة الزقازيق ممثلة في كلية الأسنان، تدعم طلابها من خلال المنح الدراسية والمجانية التي تقدمها الدولة المصرية لبعض الدول مثل السودان الشقيق، لافتا إلى أن قيمة مصروفات الدراسة للطالب السوداني في العام الدراسي 600 دولار.

التيسير على الطلاب الفلسطينيين والسودانيين في سداد المصروفات

أضاف سند أن جامعة الزقازيق "طب الأسنان" تحت رعاية الدولة المصرية ترأف بحال الطلاب الوافدين الذين لدى بلدانهم أزمات سياسية، من خلال جدولة المتأخرات، على أن يتم دفعها كأقساط ميسرة، معلقا: أبنائنا الطلاب من الوافدين من جنوب السودان وفلسطين نسهل عليهم دفع المصروفات عند التعثر على أن تسدد مؤخرا وبأقساط ووفق رؤية الجامعة في التأجيل لمرات متتالية".

تأجيل الامتحانات للطلاب الوافدين في حال أزماتهم

أشار وكيل الكلية إلى أن الجامعة تقبل أعذار الطلاب الوافدين بالسماح لهم لإعادة الامتحان وفق آلية معينة وبالتنسيق مع إدارة الكلية من حيث تأجيل الامتحان على أن يتم انعقاده في نفس توقيت العام الدراسي حرصا على مصلحة الطالب دعما لطلاب فلسطين والسودان .

تقديم الخدمات العلاجية لطلاب طب الأسنان

ومن جهته أكد الدكتور أحمد سند على دعم كلية طب الأسنان بالزقازيق الطلاب بتقديم الخدمات العلاجية لهم في كل التخصصات الطبية من المصريين والوافدين على حد سواء، هذا بالإضافة الى إتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية وغيرها.

650 طالبا وطالبة من الوافدين لكلية طب الأسنان

كما كشف سند عن عدد الطلاب الوافدين والبالغ عددهم نحو 650 طالب وطالبة بكلية طب الأسنان بالزقازيق مشيرا إلى أن مع أزمة غزة بفلسطين تم ترحيل وتأجيل دفع المصروفات الدراسية للفصلين الدراسيين على أن يتم دفعم معا، وفي حال تعثر الطالب يتقدم بطلب جديد للكلية على أن يتم التواصل مع الجامعة لبحث حالة الطالب وإمكانية حل مشكلته، بما يتناسب مع اللائحة القانونية بأنه لا يجوز التسجيل في عام جديد دون سداد المصروفات، معلقا: للجامعة الحق في استثناء طلاب من الدفع أو أي إجراء، لكنها في العموم ترفق بحال الطلاب.