مواعيد قطارات «القاهرة - أسوان» مكيف إسباني.. تبدأ مع إجازة نصف العام

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات «القاهرة – أسوان»، وعددها 3 «مكيف إسباني»، ومن المقرر تشغيلها اعتبارا من يوم 24 يناير الجاري بمناسبة إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات، والتي حددتها وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا حسب الخريطة الزمنية للدراسة.

مواعيد قطار رقم 1936

وفرت الهيئة 3 قطارات على خط «القاهرة - أسوان» أرقام «1936 - 1938 - 1940»، وجاءت المواعيد كما يلي.

- «القاهرة – أسوان»: يتحرك من القاهرة الساعة 9:50 مساء.

- يصل القطار إلى محطة الجيزة الساعة 10:15 مساء.

- يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 4:30 2:55 صباحا.

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 4:30 صباحا.

- يصل إلى محطة قنا الساعة 6:20 صباحا.

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 7:15 صباحا.

- يصل إلى محطة إدفو الساعة 8:40 صباحا.

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 9:31 صباحا.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 10:10 صباحا.

مواعيد قطار رقم 1938

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:40 مساء.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 11:10 مساء.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 3:40 صباحا.

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 5:10 صباحا.

- يصل إلى محطة نجع حمادي الساعة 6:30 صباحا.

- يصل إلى محطة قنا الساعة 7:25 صباحا.

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 8:55 صباحا.

- يصل إلى محطة إدفو الساعة 10:20 صباحا.

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 11:15 صباحا.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 11:55 صباحا.

مواعيد قطار رقم 1940

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:30 مساء.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 7:00 مساء.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 11:25 مساء.

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 12:40 صباحا.

- يصل إلى محطة قنا الساعة 2:35 صباحا.

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 3:35 صباحا.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 6:20 صباحا.