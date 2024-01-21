طلاب الثالث الإعدادي بكفر الشيخ يؤدون امتحاني الجبر واللغة الإنجليزية اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، أداء امتحاناتهم بالترم الأول، وذلك في 343 لجنة، حيث يؤدون امتحاني الجبر واللغة الإنجليزية.

امتحان الجبر واللغة الإنجليزية للصف الثالث الإنجليزية

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أن الطلاب يؤدون امتحاني الجبر واللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2024، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن امتحان مادة الجبر سيبدأ الساعة التاسعة حتى الحادية عشر، ويليها امتحان مادة اللغة الإنجليزية منذ الساعة الحادية عشر ونصف حتى الساعة الواحدة ونصف ظهرا، وذلك بنطاق لجان محافظة كفر الشيخ.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأشار وكيل تعليم كفر الشيخ، إلى وجود غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم في مدينة كفر الشيخ، تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مدار اليوم، والتي بدورها تعمل علي إنهاء أي عراقيل قد تحدث أثناء سير عمليات الامتحانات علي نطاق محافظة كفر الشيخ.