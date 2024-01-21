انطلاق القوافل الطبية لحياة كريمة في قرى بـ4 محافظات.. الكشف والعلاج مجانا

يواصل قطاع الصحة بمؤسسة حياة كريمة إيفاد القوافل الطبية المجانية إلى القرى والمناطق النائية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك على مدار أيام 21، 23، 24، 25 من الشهر الجاري، والتي تضم عدد كبير من التخصصات الطبي بهدف الكشف والعلاج مجانًا على المواطنين.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أنَّ القوافل الطبية لهذا الأسبوع في 4 محافظات جديدة ضمن خطتها للقوافل الطبية الشاملة، موضحة أنَّ القوافل تتواجد اليوم الأحد الموافق 21 يناير بمحافظة بني سويف، بقرية قاي التابعة لمركز اهناسيا.

محافظات تنطلق بها القوافل الطبية لحياة كريمة

وأضافت حياة كريمة، في بيانها أنَّ القوافل الطبية المجانية تنطلق بمحافظة الغربية، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير في قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود، لافتًا إلى أنَّ القوافل تتواجد بمحافظة الجيزة في قرية الطرفاية بمركز البدرشين، الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير، على أن تتوجه القوافل إلى محافظة المنوفية الخميس القادم الموافق 25 يناير، وتتواجد بقرية طنبدي الواقعة بمركز شبين الكوم.