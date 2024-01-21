أبطال مسلسل زينهم في ضيافة صاحبة السعادة يوم الثلاثاء المقبل

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس أبطال مسلسل «زينهم» في برنامج «صاحبة السعادة»، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الفترة الماضية، بعد أن تمّ عرض الـ30 حلقة كاملة على منصة Watch it وقناة on.

موعد ظهور أبطال مسلسل زينهم في صاحبة السعادة

من المقرر أن يظهر أبطال مسلسل زينهم في صاحبة السعادة وذلك يوم الثلاثاء الساعة 11 مساء على شاشة dmc.

قصة مسلسل زينهم

تدور قصة مسلسل زينهم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية «زينهم»، الذي يعمل داخل مشرحة، الذي يتحدث دائما مع والده المتوفى ومعاونه جيمي الذي بدأ يتحدث مع الموتى ويرى تفسيرات لبعض القضايا.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل «زينهم» بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدي هيكل، إنجي أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوي، لاشينة لاشين، وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.