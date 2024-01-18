مخرج مسلسل زينهم يكشف كواليس تصوير علم فلسطين: التضامن أقل ما نفعله

رغم انتهاء عرض حلقات مسلسل زينهم بطولة أحمد داود قبل أيام، ما زال العمل الدرامي حديث الساعة، خاصة أنّ أحداثه ظهر بها علم فلسطين تضامنا مع الأحداث في غزة، وظهور بعض المنتجات الغذائية الداعمة لغزة.

مخرج مسلسل زينهم يكشف أسباب ظهور علم فلسطين بالأحداث

وقال المخرج يحيي إسماعيل: «أقل واجب أن تتضامن أعمالنا مع أحداث غزة وفلسطين، أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل زينهم، قرر الأبطال أن نظهر علم فلسطين في الكادر كنوع من التضامن».

وأضاف لـ«الوطن»: «حرصنا أيضا على استخدام منتجات بعيدة عن المقاطعة، وفي الحقيقة كانت بداية الفكرة من إنجي أبو السعود، ووافق عليها الجميع، سواء أحمد داود وكريم قاسم، وسلمي أبو ضيف».

أبطال مسلسل زينهم

يجمع مسلسل «زينهم» في بطولته مجموعة من نجوم الدراما، إلى جانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرفاعي، يارا جبران، إضافة إلى إنجي أبو السعود، والنجوم الكبار: سلوى محمد علي، هناء الشوربجي، عماد رشاد، ومحمد أبو داود بجانب عدد كبير من الفنانين.