أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: مصر وقفت بجانب فلسطين بشكل صادق

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر حكومة وشعبا وقفوا بجانب الشعب الفلسطيني بشكل صادق بكل ما تملكه من إمكانيات، حيث أدخلت 9 آلاف شاحنة خلال الـ 100 يوم الأولى منها ما يقارب 6 آلاف شاحنة من الجانب المصري، بنسبة 70% من المساعدات التي وصلت إلى غزة.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أنه مطلوب ألا تتحمل مصر وحدها الوقوف مع الشعب الفلسطيني، رغم أن هذا تعتبره مصر واجبا، فمصر ليست فقط قيادة ولكن أيضا شعبا، مردفا: «رأيت أطفالا يجمعون تبرعات للشعب الفلسطيني، وكانوا يدفعون مصروفهم الشخصي الذي لا يتجاوز بضعة جنيهات من أجل أطفال غزة».

وأشار إلى أن هناك من يناغص هذا الجهد، وهو الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى خيام، يحدد الاحتلال نوع الخيام التي تدخل غزة ويرفض أنواع أخرى، كما أنه يحدد السعرات الغذائية التي تدخل في القطاع، ويحسب بالمللي كمْ حاجة الفرد وتقدم على عدد سكان قطاع غزة ثم تدخل الكمية.