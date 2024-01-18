5 قرارات للمالية بينها زيادة الأجور بـ240 مليار خلال العام المالي 2024

خصصت وزارة المالية مبالغ مالية كبيرة، بلغت نحو 240.9 مليار جنيه للإنفاق على أجور العاملين بالدولة خلال العام المالي الحالي 2024، أي بقيمة زيادة 46 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، الذي بلغ نحو 194 مليار جنيه بمعدل نمو 24.2%.

تخصيص مبالغ كبيرة للصحة والتعليم والأجور

جاء قرار وزارة المالية بتخصيص مبالغ كبيرة للأجور والمرتبات، بناء على تكليف رئاسي بإعداد حزمة مساعدات للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرنامج تكافل وكرامة، وفق ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية قبل يومين.

قرارات المالية للعام المالي الحالي 2024

- تزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%؜.

- تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي.

- الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8%

- تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%؜ نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية.