7 حالات تجبرك على التوقف عن شرب القهوة فورا.. مخاطر غير متوقعة

القهوة ليست مجرد مشروب ولكنها تمثل حالة عشق لكثير من الناس، ورغم أن هذا المشروب الذي يحتوي على الكافيين له فوائد أكثر مما يمكن للمرء أن يتصوره، إلا أن أيضا هناك حالات تجبرك على التوقف عن شرب القهوة فورا.

وفقًا للخبراء، يرتبط هذا المشروب بفقدان الوزن وتحسين وظائف المخ والتركيز وحتى إدارة مرض السكري، ومع ذلك، هناك بعض المخاطر الصحية أيضًا، إذا تجاوز الشخص المستويات الموصى بها – ثلاث أكواب في اليوم، وأيضا عندما يشربها في الوقت الخطأ من اليوم.

ما هو الكافيين؟ هو منبه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يسبب ردود فعل مختلفة لدى الناس، في الأشخاص الحساسين، يمكن أن يهيج المعدة، ويزيد من القلق أو الشعور بالتوتر، ويعطل النوم، بحسب دراسة نشرها موقع جامعة «هارفارد».

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يشعرون بزيادة الطاقة المؤقتة بعد شرب كوب إضافي من القهوة، إلا أن الكميات الكبيرة من الكافيين يمكن أن تسبب سرعة خفقان القلب لدى البعض.

مخاطر شرب القهوة.. حالات تجبرك على التوقف عنها فورا

تحتوي القهوة غير المفلترة، مثل القهوة الفرنسية والقهوة التركية، على مادة الديتربين، وهي مادة يمكن أن ترفع مستوى الكولسترول السيئ والدهون الثلاثية، كما تحتوي قهوة الإسبريسو على كميات معتدلة من الديتربين.

نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة «هارفارد» الخاصة بالقهوة تشير إلى أن المكونات الموجودة في القهوة بخلاف الكافيين قد تكون وقائية.

في حين يعتقد معظم الناس أن شربه أول شيء في الصباح هو أمر حكيم، إلا أن الخبراء يختلفون معه، فما مخاطر شرب القهوة؟.

هل تشرب القهوة في الوقت الخطأ؟ يحذر الأطباء من آثار جانبية خطيرة، بحسب دراسة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأعصاب، حيث أنها تحتوي على الكورتيزول، والذي تبلغ استجابة الجسم له ذروتها من 30 إلى 45 دقيقة بعد الاستيقاظ، بحسب الدراسة.

ما هي الآثار الجانبية لشرب القهوة في الصباح؟ وفقًا للخبراء، فإن شرب القهوة في الصباح يمكن أن يتداخل مع أنظمة الجسم الموجودة لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ، والمعروفة أيضًا باسم إيقاع الساعة البيولوجية.

مخاطر شرب القهوة عند الاستيقاظ

وينصح الأطباء بالانتظار قبل شرب فنجان القهوة الأول في اليوم، حيث يعاني الجسم من ارتفاع طبيعي في الكورتيزول، وهو طريقة الجسم لإيقاظ الشخص، والذي يساعد الشخص على الشعور بالاستعداد لليوم، بينما تتسبب القهوة في انخفاض الكورتيزول في منتصف تلك العملية.

ما هو دور الكورتيزول؟ الكورتيزول هو هرمون التوتر الذي يؤثر على جوانب عديدة من الجسم، ولكنه ينظم بشكل أساسي استجابة الجسم للتوتر.

«اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية» تعد هذه أخطر الأمور التي تتأثر بها صحة الإنسان حال شرب القهوة عند الاستيقاظ، وفقا للدراسة التي عددت 7 حالات تجبرك على التوقف عن شرب القهوة، ومنها الإصابة الاكتئاب والسكري وأمراض القلب والسمنة وحتى السرطان، كما أنه يؤدي إلى عادات نوم سيئة يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية، ما يتسبب في مشاكل الصحة العقلية.