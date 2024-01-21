في رسالة لأولياء الأمور.. الصحة تحذر من انتشار فيروسات تنفسية مع ارتفاع الحرارة

وجه مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن ارتفاع درجة الحرارة، مبينًا أنَّ ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الشتاء جاء نتيجة للتأثر بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وعلى أولياء الأمور الحفاظ على أطفالهم وعدم تخفيف الملابس لهم والحرص على تدفئتهم، إذ أنَّ الفترة المقبلة ستشهد انخفاض في درجة الحرارة والتغيرات المناخية بالطبع تحدث زيادة في انتشار الفيروسات التنفسية.

تغيرات درجة الحرارة سبب لانتشار الفيروسات

وتابع المصدر لـ«المصدر» أنَّه في حال التغيرات الجوية تنتشر الفيروسات التنفسية المختلفة، فيروس كورونا والفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا والفيروس الغدي او الفيروس الهربس، مشيرًا إلى أنَّه على أولياء الأمور أيضًا الحرص على تطعيم أبنائهم حتى في حال عدم حصولهم حتى الآن يمكن الحصول عليه وليس صحيح أنَّه مرتبط بتوقيت معين يمكن الحصول عليه على مدار السنة فهو مهم للغاية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

فصل الشتاء وتقوية الجهاز المناعي

وأضاف المصدر أنَّه خلال فصل الشتاء على أولياء الأمور ضرورة تقوية الجهاز المناعي للجسم من خلال المأكولات والمشروبات المختلفة، لافتة الى أن تقوية الجهاز المناعي خلال فصل الشتاء هو السلاح الفعال للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وعلى المواطنين بشكل عام ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أمر محمود خلال العام من ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والحرص على غسيل الأيدي بعد لمس أي أسطح والحرص على التباعد الاجتماعي.