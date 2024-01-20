وزارة الصحة توجه بإعادة توزيع تمريض مستشفى العياط على المنشآت الطبية

تفقد عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان اليوم السبت، مستشفى العياط المركزي، بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن زياراتهم الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

تفقد مستشفى العياط

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القيادات تابعت تسير عملية تلقي المرضى للخدمة، بداية من شباك التذاكر حتى حصولهم على الخدمات المقدمة داخل أقسام المستشفى المختلفة، للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التزام القوى العاملة بالمستشفى في تقديم تلك الخدمات.

وقال «عبدالغفار» إن وزير الصحة تفقد أقسام العناية المركزة، والاستقبال والطوارىء، والحضانات، والعمليات، والمناظير، وكذلك صيدلية المستشفى وغرف إقامة المرضى بالأسرة الداخلية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الخدمات المقدمة للمترددين على قسم الاستقبال والطوارىء -بشكل مفصل- والمدة الزمنية بين وصولهم وحصولهم على الخدمة، كما اطلع الوزير على حجم العمل بقسمي العمليات والمناظير.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير انتقد تهالك الفرش الطبي وغير الطبي بالمستشفى، دون السعي لتجديده، رغم توافر الفرش الطبي داخل مخازن التموين الطبي، وكذلك سوء حالة أماكن انتظار المرضى، وتراجع مستوى النظافة في المستشفى، وعدم كفاءة تشغيل العمليات، حيث قرر الوزير إحالة المدير إلى التحقيق.

جدول نوبتجيات مستشفى العياط

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى، مشددًا على الالتزام بوضع تلك الجداول والعمل وفقًا لها يوميًا، كما شدد الوزير على التزام فريق العمل بالزي الطبي (البالطو)، خلال ساعات العمل الرسمية داخل المستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه وكيل وزارة الصحة في الجيزة، بحصر أعداد طاقم التمريض داخل مستشفى العياط المركزي، وإعادة توزيعها على المنشآت الطبية، بناءً على رصد أعداد كبيرة من فريق التمريض، تزيد عن الاحتياج الفعلي للمستشفى، بحيث يتم الاستفادة من تلك القوى التمريضية في أماكن الاحتياج بما ينعكس على الصالح العام.

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإرسال فريق تفتيش مركزي من الوزارة للتحقق من كفاءة الأجهزة الطبية التابعة لقسم الحضانات، بعد ملاحظة وجود عدد من الحضانات خارج الخدمة.