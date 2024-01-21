«الصحة»: 3 أعراض إذا ظهرت على طفلك اذهب إلى الطبيب فورا

وجهت وزارة الصحة رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن بعض الأعراض التي تظهر على الأطفال الفترة الحالية.

وقالت الوزارة إنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى الطبيب فورا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة ورفع التوعية الصحية لتجنب المضاعفات الصحية.

أعراض تظهر على الأطفال الفترة الحالية

وجاءت هذه الأعراض التي تظهر على الأطفال على النحو التالي:-

- الحرارة - العطس - ضيق في التنفس

وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الأعراض تٌشير إلى الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، وهو مٌنتشر بين الأطفال الفترة الحالية خلال موسم الشتاء، وهو أحد الفيروسات التنفسية وفترة الحضانة الخاصة من 4 لـ 6 أيام، وفترة التعافي تأخذ من أسبوع إلى أسبوعين.

تحذير من استخدام الأدوية التى يتم وصفها

وحذرت وزارة الصحة أولياء الأمور من إهمال هذه الأعراض، والحصول على أدوية دون الرجوع إلى الطبيب أو الاعتماد على الأدوية التى يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرة إلى أنه يجب عند ظهور هذه الأعراض الذهاب إلى الطبيب حيث أن الحالة المرضية تختلف من شخص إلى آخر.