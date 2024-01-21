فيلم «الحريفة» يحتل المرتبة الأولى ويحقق 1.5 مليون جنيه

حقق فيلم «الحريفة» المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى، حيث إنّه لا يزال يتصدر المشهد بقائمة الإيرادات اليومية، وتصدر الفيلم إيرادات السينما في أول أسبوع عرض، منافسًا فيلم «الإسكندراني» لأحمد العوضي، وفيلم «أبونسب» لمحمد عادل إمام.

إيرادات فيلم الحريفة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم الحريفة حقق أمس مليونا و464 ألف جنيه، حيث إنّه جاء في المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى.

أبطال فيلم «الحريفة»

ويشارك في فيلم «الحريفة» عدد من نجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، وخالد الذهبي، وأحمد غزي، ونور إيهاب، وكزبرة، إضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، في تجربة نالت إشادات النقاد، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم «الحريفة»

وتدور أحداث فيلم «الحريفة» حول شاب تضطر أسرته لنقله إلى مدرسة أقل في المستوى بسبب إفلاس والده، ويبدأ البحث عن حلمه في الوصول للعالمية من خلال حبه لكرة القدم.