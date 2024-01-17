منافسة شرسة بين «الإسكندراني» و«الحريفة» و«أبو نسب» على شباك التذاكر

تشهد السينما المصرية هذا الموسم، والمعروف بـ«موسم رأس السنة»، انتعاشة كبيرة وجرأة أكبر في طرح الأفلام، حيث يتنافس عدد من النجوم في شباك التذاكر في انطلاقة هذا العام، خاصة وأنه كان من المعهود في السنوات السابقة من قِبل نجوم الأعمال والمُنتجين، ما يُطلق عليه بـ«تحويش»، تِلك الأفلام للمواسم المهمة في السينما وهي مواسم الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، لكن هذا العام مُختلف بعض الشيء.

أفلام موسم رأس السنة السينمائي

وفي شباك التذاكر يتنافس هذا الموسم، عدد من الأبطال على رأسهم الفنان محمد إمام بفيلمه «أبو نسب»، وأحمد العوضي بفيلم «الإسكندراني»، ومفاجأة هذا الموسم الفيلم الشبابي «الحريفة»، الذي يلعب بطولته عدد من الشباب من بينهم نور النبوي وأحمد غزي وخالد الشامي، والفنانة إسعاد يونس تعود بفيلم عصابة عظيمة ويجتمع خالد الصاوي وشريف منير في فيلم «ليه تعيشها لوحدك».

لكن بالملاحظة، نجد أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، هناك منافسة شرسة بين ثلاثة أفلام في شباك التذاكر، يتصدرها فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام، حيث حقق في 4 أسابيع عرض ما يقرب من الـ37 مليون جنيه وتحديدًا 36 مليونا و436 ألف جنيه، ويليه فيلم الإسكندراني للمُخرج خالد يوسف، والذي حقق في أسبوعين عرض ما يقرب من الـ 14 مليون وتحديدًا 13 مليونا و664 ألف جنيه.

الحريفة القادم من الخلف

لكن كانت المفاجأة غير المتوقعة هو القادم بقوة من الخلف، فيلم «الحريفة»، والذي بدأ في الاقتراب من منافسه الإسكندراني، وحقق في أسبوعين عرض 10 ملايين و516 ألف جنيه، وبدأ في تصدر الإيراد اليومي خلال الأيام الماضية، حيث حقق ليلة أمس مليون جنيه، بفارق نصف مليون عن المركز الثاني في الإيراد اليومي.

تِلك المنافسة بين جميع الأفلام واحدة من أهم العوامل التي تعزز سوق السينما في مصر، حيث استطاعت السينما تحقيق 20 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي فقط، وذلك حسب تصريحات سابقة لـ«الوطن» من محمد الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما، وهو ما نحتاجه لخلق مواسم جديدة، خارج المواسم التقليدية، مثلما استطاعت الدراما المصرية تحقيقه خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت خلق مواسم أخرى خارج موسم الدراما الرمضاني.