فيلم «الحريفة» يواصل تصدر الإيرادات بفارق مليون جنيه عن «الإسكندراني»

رغم المنافسة القوية في دور العرض السينمائية، نجح فيلم «الحريفة» في تصدر إيرادات شباك التذاكر، واحتلال المركز الأول، ونجح في الحفاظ عليه لعدة أيام متواصلة، وذلك حسبما ذكر الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

«الحريفة» في المركز الأول و«الإسكندراني» وصيفا

قال «الدفراوي» لـ«الوطن»، إن فيلم «الحريفة» احتل يوم أمس الجمعة، المركز الأول، بإيرادات بلغت 2 مليون جنيه، بفارق مليون جنيه عن فيلم «الإسكندراني» الذي احتل المركز الثاني بإيرادات مليون جنيه.

يذكر أن فيلم «الحريفة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي وخالد الذهبي، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

فيلم «الإسكندراني» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.