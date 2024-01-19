«الحريفة» يتصدر قائمة إيرادات السينما.. حقق 13 مليون جنيه في 16 يوما

نجح فيلم «الحريفة» في تصدر قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، على مدار 16 يوما، منذ انطلاق عرضه بدور السينما بنحو 13 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وصلت إيرادات فيلم «الحريفة»، حتى أمس، إلى مليون و447 ألف جنيه، فيما جاء في المركز الأخير، فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة: خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبوضيف، بإيرادات 4 آلاف جنيه أمس.

أبطال «الحريفة»

فيلم «الحريفة» يجمع مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، خالد الذهبي، نور إيهاب، لأول مرة كابتن أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة من خلال عالم كرة القدم، الرياضة المفضلة لغالبية الشباب، في ظل اختلاف الطبقات الاجتماعي والثقافية والتي تجمع مجموعة من الأصدقاء، وتتصاعد المواقف بينهم بشكل كوميدي.