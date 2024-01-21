حل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية

انتهى امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، حل أسئلة الامتحانات ليقوم الطلاب بالمراجعة للتأكد من حلولهم في لجنة الامتحان، وذلك من خلال أحمد إبراهيم، معلم أول اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية بالإسكندرية.

الامتحان سهل ومباشر

وقالت ولاء محمد، معلم أول اللغة الإنجليزية بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن امتحان اللغة الإنجليزية اليوم كان سهلا ومباشرا، ولا توجد به أي صعوبات أو أسئلة محيرة، وهو في مستوى الطالب الأقل من المتوسط.

فيما أضافت آيات صالح، معلم أول اللغة الإنجليزية، أن واضع الامتحان راعى الوقت ومستوى الطلاب، فلا توجد «تركات» محيرة، والأسئلة جاءت مباشرة وليست صعبة على الطالب الأقل من المتوسط.

زمن الإجابة كان مناسبا للطلاب

كما قال أحمد إبراهيم، معلم أول اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية، إن مدة الامتحان كانت كافية لطلاب الثالث الإعدادي رغم أنه جاء في 3 ورقات، لكنه لا يحتاج لوقت طويل للحل.