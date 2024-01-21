«القومي للبحوث»: نتابع ظهور اللقاحات المختلفة ضد كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد أحمد علي رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، «إننا في كل فترة نكون في حاجة إلى تغير لقاح كورونا»، مشيرًا الى أن الكثير من الشركات تقوم بذلك.

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى والفضائية المصرية»، قائلًا «سوف نكون في حاجة إلى لقاحات جديدة، كما أننا في المركز القومي للبحوث نتابع ظهور اللقاحات المختلفة والتي توفر الحماية ضد لقاحات كورونا».

وتابع: «مش كل طفرة بيتغير فيها سلوك الفيروس، فيه طفرات بتكون في أجزاء من الفيروس وليس لها تأثير، ومش مع كل طفرة هنعمل لقاح جديد، احنا بنعمل لما تبتدي السلالة اللي موجودة لا تتفاعل مع اللقاح، ودى بتقاس على حيوانات التجارب في الأجسام المناعية الناتجة عن ذلك اللقاح، وبنعرف هتوفر حماية للكائن ولا مش هتوفر».

وأكمل: «لدينا في المركز القومي للبحوث، آخر سلالة ظهرت في العالم من فيروس كورونا موجودة عندنا، وعملنا الشفرة الجينية الخاصة بها، وقمنا بدراستها جيدًا، ونتابع الموقف بدقة، وليست هناك أي حاجة للقلق».